Анна Саліванчук, актриса й дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розкрила рецепт щастя

35-річна зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з маленьким сином Микитою (малюкові днями виповнився рік), передає Politeka.net.

На чорно-білому атмосферному знімку дитина сидить на колінах у мами, а та ніжно її притримує. На голові у хлопчика кумедна кепка з Міккі Маусом. Анна теж була в кепці й темному реглані.

У підписі дружина продюсера поділилася "трьома правилами людського щастя".

По-перше, Саліванчук радить прийняти себе таким, як є.

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"Якщо ви хочете стартувати до свого щастя, то починати треба саме з тієї точки, в якій ви перебуваєте прямо зараз. Чекати, іншого часу або кращого моменту немає ніякого сенсу", - поділилася вона.

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По-друге, щоб бути щасливим, потрібно зрозуміти, що саме приносить вам радість.

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І по-третє, для щастя треба жити сьогоднішнім днем.

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"Те, що було – пройшло. Те, що буде - невідомо. Теперішнє, ось це і є справжнє життя. Щастя не може бути вчорашнім або завтрашнім, воно завжди сьогоднішнє і теперішнє. Стаєте щасливою людиною прямо зараз. Не вчора і не в майбутньому", - порадила Анна.

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