Леся Нікітюк бере участь у новому шоу, яке поки тримають у таємниці
33-річна ведуча, яку всі пам'ятають за такими проектами, як "Орел і решка", "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?", заінтригувала свіжими фото.
Леся зробила новий пост в Instagram, натякнувши, про що буде нове шоу з її участю, заради якого вона змінила свій образ, передає Politeka.net.
"Доброго ранку) #ВедучаПередачі бажає вам гарного дня, заряджає на гроші, "нерухомість" і любов😍 😗... випадково підказала, про що буде нове шоу на Новому каналі", - повідомила Нікітюк.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена партнерок, в мережі обурюються: "Хто всі ці люди?"
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Тіна Кароль нарешті показала українцям красеня, за якого хочеться заміж: "Красива пара"
Зірка постала на кадрах в білому костюмі з пишним декором на плечах з чорного тюлю. Волосся блондинка зібрала в пучок і підкреслила природну красу нюдовим макіяжем.
Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:
"Добре нас зарядила 😃🥰"
"Підкажіть будь ласка яка на вас зараз помада???? Вже дуже колір сподобався і як лежить"
"ну дуже розкішна!! 😍"
"Хороша, чортівка!!🔥👏"
"Вауууу😍"
"Шикарна посмішка)"
"Нехай візажисти припудрять зону декольте, а то від обличчя нашпакльованого дуууже відрізняється😂 😂 😂"
Нагадаємо, Нікітюк приголомшила виглядом, зробивши нову укладку, кадри: "Дулька з маком"
А ще Politeka писала, Леся Нікітюк отримала травму на першому ефірі популярного шоу: фото і подробиці
Також Politeka повідомляла, Нікітюк в екстра-міні приголомшила виглядом, сівши на трон: "схожа на Полякову"