Леся Нікітюк бере участь у новому шоу, яке поки тримають у таємниці

33-річна ведуча, яку всі пам'ятають за такими проектами, як "Орел і решка", "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?", заінтригувала свіжими фото.

Леся зробила новий пост в Instagram, натякнувши, про що буде нове шоу з її участю, заради якого вона змінила свій образ, передає Politeka.net.

"Доброго ранку) #ВедучаПередачі бажає вам гарного дня, заряджає на гроші, "нерухомість" і любов😍 😗... випадково підказала, про що буде нове шоу на Новому каналі", - повідомила Нікітюк.

Зірка постала на кадрах в білому костюмі з пишним декором на плечах з чорного тюлю. Волосся блондинка зібрала в пучок і підкреслила природну красу нюдовим макіяжем.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Добре нас зарядила 😃🥰"

"Підкажіть будь ласка яка на вас зараз помада???? Вже дуже колір сподобався і як лежить"

"ну дуже розкішна!! 😍"

"Хороша, чортівка!!🔥👏"

"Вауууу😍"

"Шикарна посмішка)"

"Нехай візажисти припудрять зону декольте, а то від обличчя нашпакльованого дуууже відрізняється😂 😂 😂"

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