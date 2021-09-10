Відома українська співачка Ольга Цибульська поділилася спогадами про крадіжку її машини

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Оля Цибульська – активна користувачка соціальних мереж. У своєму Instagram вона часто ділиться із шанувальниками особистими фото та відео та розповідає про своє буденне життя.

Цього разу Цибульська влаштувала фанатам цікаву рубрику в stories у своєму Instagram. Співачка залишила спеціальне віконце "Оля, покажи фото/відео де ти…", куди шанувальники могли писати.

Так, багато кого цікавило, як Цибульська виглядала в дитинстві, яке у неї було весільне плаття і так далі. Дехто попросив показати відео, де Цибульська плаче від щастя. Співачка поділилася архівним роликом, де вона ридає та розповідає, що її машину марки Toyota Raw4 Hybrid, яку вкрали прямо з парковки біля Сирецького парку, знайшли.

"Люди, я ридаю, але плачу від щастя – знайшли мою машину. Я дякую поліції, дякую Богу, дякую всім, хто мене підтримував, моїй сім’ї. Я дуже щаслива! Будьте уважні, будьте обережні!", - сказала Цибульська на відео.

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