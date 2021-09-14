Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про свої трудові будні засвітивши цікаву деталь

Артистка цього року оголосила про розставання з коміком з "Квартал 95" Олександром Еллертом, передає Politeka.net.

Обидва познайомилися на шоу "Холостячка", і відразу після завершення проекту стали жити разом.

Новина про розставання шокувала деяких людей, але ніхто з екс-пари не розкрив справжніх причин розриву.

Тим часом обидва продовжують будувати свої кар'єри. Зокрема, у своєму новому сторіс Ксенія Мішина розповіла, що вона почала зйомку в новому фільмі.

"Сьогодні крутий день, тому що, нарешті я приступаю до зйомок свого нового фільму, який називається "Сім бажань", який ви побачите в кінотеатрах наступного року", - розповіла зірка, висловлюючи величезну радість.

При цьому актриса засвітила одну цікаву деталь - на її голові були окуляри - це подарунок Еллерта на день народження, коли пара ще була разом.

Варто зазначити, що шанувальники пари досі не вірять в її розставання. За їхніми словами, обидва помиряться, до того ж Мішина носить подарунки від колишнього, а той своєю чергою нещодавно раптово привітав її з "річницею" в сторіс. Правда, обидва ніяк не коментують своє можливе возз'єднання.

Нагадаємо, Мішина підігріла чутки про повернення до Еллерта, показавши його незвичайний подарунок

Як повідомляла Politeka, Еллерт, забувши про Мішину, з обіймами кинувся зустрічати близьку людину

Також Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Рибак розбурхав знімком з коханою і Еллертом