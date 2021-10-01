Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про вибір своєї професії

Актриса прославилася після ролей в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", у фільмі "Свінгери", та інших, повідомляє Politeka.net. При цьому роботу Анна Саліванчук поєднує з материнством - у неї двоє синів.

Часто красуня розповідає про себе в Instagram, і в одному з постів розповіла про вибір професії.

За словами дружини продюсера "Квартал 95", вона насправді просто знала, що буде актрисою. Однак якщо у людини немає такого почуття, то зірка пропонує відповісти на дев'ять питань в письмовому вигляді.

Теми питань стосувалися грошей, інтересів в соцмережі, порад, за якими звертаються, що приносить задоволення і надихає і так далі.

"А мені от цікаво, скільки серед моїх підписників людей, які вже знайшли своє призначення? І яке воно?",- поцікавилася Саліванчук.

За шість годин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Подорожі😁 ❤️ хороші питання!", "Ну як для мене, то гроші не головне навіть у великій кількості, але якби вони були то я б відкрила маленьке кафе де б пригощала всіх своїми стравами", - написали користувачі Мережі.

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