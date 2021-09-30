Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив), відповів своїм ненависникам

Ім'я Олексія Завгороднього (Позитиву) відомо вже багато років, повідомляє Politeka.net.

Артист починав свою кар'єру з підліткового віку. Звичайно, за цей час у співака з'явилося не тільки багато шанувальників, але і хейтерів.

Однак Олексій знає, що відповідати своїм недоброзичливцям. На новому відео в програмі ЖВЛ співак висловився про неприємну ситуацію (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у Завгороднього поцікавилися, чому він завжди на другому плані - спочатку Надя Дорофєєва, тепер він у групі у Потапа.

"По-перше, Надя - дівчинка, а я - хлопець. Потап просто більше мене, можливо, він видніше, а я трошки худіше, трошки молодше. І ніколи я б не помітив, що я на другому плані - у мене такого відчуття немає", - заявив Завгородній.

Також у Позитиву поцікавилися, коли у нього з'явиться борода, а то "вусики", на думку хейтерів, несолідно.

"Справа в тому, що я мрію про велику бороду. Мені 32, а не виходить поки, але сподіваюся, що через пару років, вона почне трошки рости", - поділився одкровенням артист.

Нагадаємо, Позитива "засікли" біля гримерки Дорофєєвої, фото розбурхало мережу

Як повідомляла Politeka, Позитив повідав про стосунки з екс-дружиною після розлучення і домінування Потапа

Також Politeka писала, що Позитиву після розпаду "Время и Стекло" і розлучення наздогнали нові втрати