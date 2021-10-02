Півфіналіст шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, розповів про неприємний випадок
Андрій Рибак - гуморист і ведучий різних заходів, передає Politeka.net. На проекті комік залицявся до Ксенії Мішиної, хоча вдома його чекала дівчина, Аліна. Після завершення зйомок Рибак повернувся до коханої і зараз вони залишаються разом.
Андрій Рибак став активніше розвивати кар'єру гумориста, а також свої акаунти в Instagram і Ютуб.
Також колишній учасник "Холостячки" продовжує вести різні заходи. Зокрема, нерідко Рибак стає ведучим на весіллях.
У своєму сторі Рибак розповів про неприємний випадок на торжестві.
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"Скрутив різко живіт на сцені або заході?",- поцікавився один з підписників.
"Було", - написав Рибак, і додав про кошмар, який його чекав: "На одному весіллі мене в кінці пригостили якимось домашнім м'ясом, та так, що на наступний день я ледве встав з ліжка і шукав ведучого на заміну!".
Також ведучий розповів про ще одну неприємну ситуацію. Виявляється, він став жертвою шахраїв, і назвав їм дані своєї карти.
"Там трохи розуму було!Десь 3000 грн! Але все одно прикро", - поділився екс-учасник "Холостячки".
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