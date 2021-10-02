Ведучий розповів, що йому довелося пережити

Півфіналіст шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, розповів про неприємний випадок

Андрій Рибак - гуморист і ведучий різних заходів, передає Politeka.net. На проекті комік залицявся до Ксенії Мішиної, хоча вдома його чекала дівчина, Аліна. Після завершення зйомок Рибак повернувся до коханої і зараз вони залишаються разом.

Андрій Рибак став активніше розвивати кар'єру гумориста, а також свої акаунти в Instagram і Ютуб.

Також колишній учасник "Холостячки" продовжує вести різні заходи. Зокрема, нерідко Рибак стає ведучим на весіллях.

У своєму сторі Рибак розповів про неприємний випадок на торжестві.

"Скрутив різко живіт на сцені або заході?",- поцікавився один з підписників.

"Було", - написав Рибак, і додав про кошмар, який його чекав: "На одному весіллі мене в кінці пригостили якимось домашнім м'ясом, та так, що на наступний день я ледве встав з ліжка і шукав ведучого на заміну!".

Також ведучий розповів про ще одну неприємну ситуацію. Виявляється, він став жертвою шахраїв, і назвав їм дані своєї карти.

"Там трохи розуму було!Десь 3000 грн! Але все одно прикро", - поділився екс-учасник "Холостячки".

Нагадаємо, що екс-кавалера Мішиної жорстко висміяли в мережі за роль у серіалі

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