Солістка групи "Go_A" , яка брала участь у "Євробаченні", Катя Павленко дала інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну

Солістка "Go_A" Катя Павленко розповіла Славі Дьоміну на "Слава+" про продовження історії, що сталася на шоу" Співають всі", де вона була однією з суддів, повідомляє Politeka.net.

В одному з випусків проекту Катерина висловила думку, що українському шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь.

"Погодьтеся, наша молодь не піде, вибачте мене, шановні артисти, за стразами, за тим, що було десять років тому, вона піде за червоними шкарпетками, за справжнім", - сказала солістка "Go_A".

З такою думкою виявився не згоден Іво Бобул.

"Він на мене "напав" тоді в коридорі... сказав, що я взагалі принцеса, і що я образила всіх артистів", - розповіла Павленко, додавши, що ще сказав їй артист: "У мене зоряна хвороба, я - принцеса, і мені треба спуститися на землю... Його дуже образила фраза про стрази... Його чомусь це зачепило особисто, хоча взагалі дуже дивна ситуація".

Після цього випадку Катя Павленко каже, що з нею можна нормально поспілкуватися всім, тільки якщо він не Іво Бобул. Однак при цьому співачка запевняє, що нормально ставиться до всіх, адже всі люди різні і у кожного своє сприйняття світу.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" солістка Go_A в укороченій блузці показала животик

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" солістка Go_A Павленко потрапила в дивну ситуацію в автобусі

Також Politeka писала, що золістка Go_A з трибуни шоу "Співають всі" висловилася про український шоубіз