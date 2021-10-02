Співачка Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, з'явилася в кадрі з іншим артистом Віталієм Козловським

Оля Цибульська та Дзідзьо хрестили дитину спільної подруги, пише Politeka.net. Також артистів часто бачили разом, через що з'явилися чутки про їхній роман. Однак артисти все заперечують, до того ж співачка не приховує, що у неї багато друзів-чоловіків у шоу-бізнесі.

Наприклад, Цибульська давно дружить зі співаком Віталієм Козловським, з яким вона зараз знімається в одній передачі на музичному каналі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах обидва посміхаються, а потім вставлена нарізка, де артисти жартома обмінюються "люб'язностями".

"Ти мені так набридла!", "Я б тебе прибив, чесне слово. Ось такі ви всі баби!",- говорив Ользі Віталій.

"Даруємо бадьорий настрій!",- підписав відео Козловський.

За чотири години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Я ору😂 😍 ідеально все описує", "це вже відмінна новина!❤ ️ ", "Вау! 🔥 ", "Вона, звичайно, дурна, але ти-кращий😂", "Віталій, люблю, обожнюю, Цілую міцно в дві щічки, і дуже міцно обіймаю", - написали користувачі Мережі.

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