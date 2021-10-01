Українська співачка Тіна Кароль похвалилася натуральною красою з новою зачіскою

Співачка ретельно доглядає за зовнішністю, тому може дозволити собі постати без макіяжу, пише Politeka.net.

У артистки є свої секрети привабливості. Перш за все, співачка займається спортом, буває навіть по два рази на день.

Також артистка п'є багато води, відмовилася від шкідливих звичок, не користується макіяжем без потреби, харчується корисною їжею. Зокрема, в раціоні знаменитості є суворі заборони - вона не вживає солодощі або фастфуд.

Не можна не зазначити, що Тіна Кароль доглядає за волоссям. Вона вже давно носить пшеничний відтінок, а зачіски намагається міняти.

У нових сторіс зірка постала з милими кучерями.

"Кучерики", - підписала кадри артистка, зачаровуючи своєю привабливістю.

При цьому зірка була без макіяжу, але виглядала помітно свіжо. На кадрах Тіна Кароль посміхалася і виглядала щасливою.

Зазначимо, Тіна Кароль в одному з інтерв'ю зізналася, що крім салонних процедур, доглядає за волоссям вдома.

Артистка робить суміш з пива і меду, і наносить її на волосся на 15 хвилин, а потім змиває. Пасма стають блискучими і шовковистими.

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