Украинская певица Тина Кароль похвасталась натуральной красотой с новой прической

Певица тщательно ухаживает за внешностью, поэтому может позволить себе предстать без макияжа, пишет Politeka.net.

У артистки есть свои секреты привлекательности. Прежде всего, певица занимается спортом, бывает даже по два раза в день.

Также артистка пьет много воды, отказалась от вредных привычек, не пользуется макияжем без надобности, питается полезной едой. В частности, в рационе знаменитости есть строгие запреты - она не употребялет сладости или фастфуд.

Нельзя не отметить, что Тина Кароль ухаживает за волосами. Она уже давно носит пшеничный оттенок, а прически старается менять.

В новых сторис звезда предстала с милыми кудрями.

"Кудряшки", - подписала кадры артистка, завораживая своей привлекательностью.

При этом звезда была без макияжа, но выглядела заметно свежо. На кадрах Тина Кароль улыбалась и выглядела счастливой.

Отметим, Тина Кароль в одном из интервью призналась, что кроме салонных процедур, ухаживает за волосами дома.

Артистка делает смесь из пива и меда, и наносит ее на волосы на 15 минут, а затем смывает. Пряди становятся блестящими и шелковистыми.

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