Українська співачка Тіна Кароль знаходиться за кордоном, звідки поділилася яскравими кадрами

Тіна Кароль крім того, що популярна артистка, також мама 12-річного сина Вініаміна, пише Politeka.net. Зараз підліток навчається у Великобританії в школі Repton Preparatory School.

Днями артистка вирушила до Веніаміну і поділилася яскравими кадрами.

Співачка погуляла в саду з трояндами.

По кадрах видно, що зірка знаходиться в грайливому настрої, вона посміхалася і приймала цікаві пози перед камерою.

А на відео красуня показала машину з квітами.

"На старості років я буду працювати на фермі троянд, і це буде мій мобіль", - розповіла співачка.

Зазначимо, раніше в програмі "Вікриття" розповіли, що вартість навчання сина Тіни Кароль у Британії обходиться артистці в 1 млн грн на рік.

За словами джерела в ціну входить пансіон для дітей від 7 до 13 років. Однак зірка вирішила, що її син буде жити не в гуртожитку, а в українській родині, тому Веніамін відмінно вивчив рідну мову. Підліток відвідує клуб, в якому танцює український гопак і співає народні пісні.

У сюжеті йдеться, що, за словами Тіни Кароль, її син пізнав українську культуру в Британії більше, ніж у Києві.

Також хлопець займається музикою і спортом.

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