Украинская певица Тина Кароль находится за границей, откуда поделилась яркими кадрами

Тина Кароль кроме того, что популярная артистка, также мама 12-летнего сына Виниамина, пишет Politeka.net. Сейчас подросток учится в Великобритании в школе Repton Preparatory School.

На днях артистка отправилась к Вениамину и поделилась яркими кадрами.

Певица погуляла в саду с розами.

По кадрам видно, что звезда находится в игривом настроении, она улыбалась и принимала интересные позы перед камерой.

А на видео красотка показала машину с цветами.

"На старости лет я буду работать на ферме роз, и это будет мой мобиль", - рассказала певица.

Отметим, ранее в программе "Викриття" рассказали, что стоимость обучения сына Тины Кароль в Британии обходится артистке в 1 млн грн в год.

По словам источника в цену входит пансион для детей от 7 до 13 лет. Однако звезда решила, что ее сын будет жить не в общежитии, а в украинской семье, поэтому Вениамин отлично выучил родной язык. Подросток посещает клуб, в котором танцует украинский гопак и поет народные песни.

В сюжете говорится, что, по словам Тины Кароль, ее сын познал украинскую культуру в Британии больше, чем в Киеве.

Также парень занимается музыкой и спортом.

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