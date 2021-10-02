Украинская певица Тина Кароль находится за границей, откуда поделилась яркими кадрами
Тина Кароль кроме того, что популярная артистка, также мама 12-летнего сына Виниамина, пишет Politeka.net. Сейчас подросток учится в Великобритании в школе Repton Preparatory School.
На днях артистка отправилась к Вениамину и поделилась яркими кадрами.
Певица погуляла в саду с розами.
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По кадрам видно, что звезда находится в игривом настроении, она улыбалась и принимала интересные позы перед камерой.
А на видео красотка показала машину с цветами.
"На старости лет я буду работать на ферме роз, и это будет мой мобиль", - рассказала певица.
Отметим, ранее в программе "Викриття" рассказали, что стоимость обучения сына Тины Кароль в Британии обходится артистке в 1 млн грн в год.
По словам источника в цену входит пансион для детей от 7 до 13 лет. Однако звезда решила, что ее сын будет жить не в общежитии, а в украинской семье, поэтому Вениамин отлично выучил родной язык. Подросток посещает клуб, в котором танцует украинский гопак и поет народные песни.
В сюжете говорится, что, по словам Тины Кароль, ее сын познал украинскую культуру в Британии больше, чем в Киеве.
Также парень занимается музыкой и спортом.
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