Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який дружить зі співачкою Тіною Кароль, розповів, що його син лається та пояснив, чому не сварить його.

Як пише Politeka.net, відомий ведучий "Радіо Люкс" Слава Дьомін (справжнє ім’я Віктор) понад 13 років прожив у шлюбі із Ксенією Міщенко. У пари народився син Влад. Попри те, що Дьомін із Міщенко нещодавно розлучилися, Слава підтримує хороші стосунки з сином. Він часто ділиться спільними фото у своєму Instagram.

Цього разу Дьомін поділився селфі з сином із машини та розповів, що знає, що його син матюкається. За словами Дьоміна, він не сварив Влада, а тільки пояснив, що лайка – це дуже некультурно та дурно.

"Мій син матюкається! Особливо це проявляється під час спорту 😂 Емоції, суперництво ... Він знає, що я знаю, що він іноді зловживає цими словечками 🙂 Але я його не лаю. Просто пояснив, що матюки - це некрасиві слова", - написав ведучий.

Радіоведучий сказав, що відверта розмова повпливала на сина і тепер він не вживає лайливих слів при людях.

Шанувальники висловили свою думку в коментарях.

" Як на мене, ви ідеальний батько у вихованні правильного сина👏", " У мене в 4 вже приносить словечка, так що так, треба розмовляти і вчити застосовувати там, де їх потрібно) якщо забороняти, буде гірше, так як цікавіше ж", "❤💖💝❣🔥 синуля лапочка, привабливої ​​зовнішності ❤💖💝❣🔥", " Не сваріть його! Він почує з боку як це огидно, він перестане лаятися. У Вашого синульки такі розумні очі! 😉", - написали в мережі.

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