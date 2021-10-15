Відома українська співачка та ведуча популярної телепрограми "Орел і Решка" Мішель Андраде показала шанувальникам ідеальний ранок на пляжі.

Як пише Politeka.net, 24-річна співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" разом із блогером Кирилом Макашовим, часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя та показує смішні моменти зі зйомок програми у своєму Instagram.

Цього разу Мішель записала ранкову сторіс та показала шанувальникам надзвичайний краєвид. Мішель знімала відео на пляжі біля води, де плавала самотня пташка, а на задньому плані виднілися гори. О 08:40 на локації більше нікого не було.

"Тиша також має звук", - написала Андраде.

Нагадаємо, що нещодавно в Естонії співачка вирішила покататися на електросамокаті та зламала руку. Тепер Мішель деякий час має ходити в гіпсі.

Рaніше Politeka писала, що Мішель Андраде в наряді з розрізом показала свої кращі сторони, лежачи на авто: "Як тут заснеш...".

Нагадаємо, що зірка "Орла і Решки" Андраде засвітила форми в напівпрозорому купальнику: "Дуже гаряча".

A ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде приголомшила кадрами з поїздки: "Жесть, звичайно".