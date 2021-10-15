Відома українська співачка та ведуча популярної телепрограми "Орел і Решка" Мішель Андраде показала шанувальникам ідеальний ранок на пляжі.
Як пише Politeka.net, 24-річна співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" разом із блогером Кирилом Макашовим, часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя та показує смішні моменти зі зйомок програми у своєму Instagram.
Цього разу Мішель записала ранкову сторіс та показала шанувальникам надзвичайний краєвид. Мішель знімала відео на пляжі біля води, де плавала самотня пташка, а на задньому плані виднілися гори. О 08:40 на локації більше нікого не було.
"Тиша також має звук", - написала Андраде.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Лопес в шкіряному костюмі прогулялася на побаченні з Аффлеком, в мережі не оцінили: "Додав І років, і кілограмів"
Обірвалося життя прославленої співачки з України, яку називали еталоном: "Вона була божеством"
Дан Балан не зміг приховати захоплення від присутності Кароль, з'явилося відео: "Розтанув, розслабився"
Змучений хворобою переможець "Голосу країни" Сасанчин вийшов на зв'язок: "У кого таке є, той мене зрозуміє..."
Нагадаємо, що нещодавно в Естонії співачка вирішила покататися на електросамокаті та зламала руку. Тепер Мішель деякий час має ходити в гіпсі.
Рaніше Politeka писала, що Мішель Андраде в наряді з розрізом показала свої кращі сторони, лежачи на авто: "Як тут заснеш...".
Нагадаємо, що зірка "Орла і Решки" Андраде засвітила форми в напівпрозорому купальнику: "Дуже гаряча".
A ще Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде приголомшила кадрами з поїздки: "Жесть, звичайно".