Легендарна українська співачка Софія Ротару привітала із Днем народження російського виконався Миколу Баскова та опублікувала фото із ним.

Як пише Politeka.net, 74-річна народна артистка України, Національна легенда України Софія Ротару часто ділиться із шанувальниками, яких за довгі роки творчості отримала чимало, своїми особистими фотографіями та фотографіями із рідними та друзями.

Цього разу Софія Михайлівна вирішила привітати із Днем народження відомого російського співака, заслуженого артиста Миколу Баскова, який 15 жовтня відсвяткував 45-річчя. Ротару поділилася світлиною із артистом, на якій притулилася до Баскова та широко посміхалася.

"З ювілеєм, мій друг!", - написала Софія Михайлівна.

Нагадаємо, що на своє 74-річчя Ротару отримала від Баскова браслет зі смарагдами та діамантами вартістю два мільйони рублів.

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