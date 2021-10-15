Відомий український репер та чоловік Насті Каменських Олексій Потапенко (Потап) потрапив на обкладинку журналу, шанувальникам фото сподобалося.
Як пише Politeka.net, 40-річний популярний український автор та виконавець пісень, а також засновник продюсерського центру Mozgi ENT Олексій Потапенко, який більше відомий під псевдонімом Потап, часто публікує особисті фотографії, а також світлини із дружиною Настею Каменських у своєму Instagram.
Цього разу Потап опублікував красиве чорно-біле фото із обкладинки журналу KANVA.
"Обкладинка @kanvajournal", - коротко підписав публікацію чоловік Насті Каменських.
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Шанувальникам сподобався допис виконавця, вони написали багато коментарів.
"Дуже гарне фото", " Вау фотка ❤️❤️❤️", " Айй😍🔥", " Красива фотка вийшла", "Нарешті моє фото в одному журналі з Потапом)", - написали фанати репера.
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A ще Politeka повідомляла, що Потап збентежив непристойною поведінкою в ресторані, Каменських не стрималася: "Заспокоюй гормони".