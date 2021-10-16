Відома українська телеведуча Маша Єфросініна у своєму Instagram показала шанувальникам як готується до суботніх виступів та закликала готувати питання.
Як пише Politeka.net, 42-річна популярна українська телеведуча Маша Єфросініна дуже багато працює. Окрім того, що вона є однією із зіркових детективів на шоу "Маскарад" та грає у команді Юрія Ткача, телеведуча має декілька авторських проєктів на YouTube – "Екзамен", "Взрослые девочки" з Олею Поляковою. Через такий напружений графік Єфросініна працює навіть у вихідний.
У своєму Instagram зірка показала, як готується до суботніх виступів. Єфросініна записала два сторіс. На першому вона втомлена сиділа у кріслі візажиста, поки їй робили укладку.
"Великий день попереду", - написала телеведуча.
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А на іншому сторіс Маша постала перед шанувальниками з ідеальним макіяжем та зачіскою.
"Два виступи сьогодні! На який би ви не прийшли, готуйте питання)", - сказала Маша.
Рaніше Politeka писала, що прямий ефір Полякової і Єфросиніної закінчився криками про допомогу: "Це капець, нічого не можна зробити".
Нагадаємо, що Єфросиніна видала, що зараз відбувається за лаштунками "Танців з зірками", дружба закінчилася: "Багато чого змінилося".
A ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна покаялася перед українцями після нової порції одкровень з Поляковою: "Отримала по пиці".