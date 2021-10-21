Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, показала, як зараз виглядає, підкресливши свою натуральну красу у майстра, і розповіла, що зараз з нею.

Анна Богдан отримала популярність в мережі після участі в шоу "Холостяк" з бізнесменом Михайлом Заливаком, пише Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 289 тисяч користувачів мережі.

Обраниця "холостяка" регулярно спілкується зі своїми підписниками і в недавніх сторіс розповіла, що зробила зі своїм обличчям заради краси. Користувачі Мережі помітили - Анна використовувала перманент губ, а також брів.

За словами зірки інтернету, вона користується послугами хорошого майстра.

"Я у неї роблю, і губки, і ці брови. Губки вже загоюються, вже не такий яскравий колір", - розповіла Анна Богдан.

Зазначимо, раніше Анна Богдан розповіла, що влітку вона вважає за краще обходитися без косметики. За словами красуні, їй пощастило мати хорошу шкіру, завдяки генетиці. Однак красуня не забуває і про відхід.

Богдан використовує тонік, сироватку, денний/нічний крем. Шкіру перед макіяжем вона зволожує і наносить базу. Раз на тиждень дівчина наносить маски.

Обраниця Заливако ходить до косметолога і робить масажі кварцовим роликом вдома.

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