Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", розповіла про друзів, які її ніколи не забувають.

Популярна артистка, попри щільний графік, знаходить час на соцмережі, передає Politeka.net. Зараз на сторінку Ксенії Мішиної в Instagram підписані 828 тисяч користувачів мережі.

У своєму акаунті зірка розповідає про найцікавіші події в житті. Так, в нових сторіс співачка показала свій портрет, і розповіла про друзів, які про неї ніколи не забувають.

"Бувають такі друзі, з якими ти можеш не бачитися по півроку, а потім при довгоочікуваній зустрічі отримуєш свої подарунки за день народження. Маришка, спасибі тобі, рідна", - розповіла Мішина.

Портрет вийшов дуже красивим, на ньому Мішина позувала з ідеальною укладкою і блискучими прикрасами.

Зазначимо, зараз Ксенія Мішина - суддя проекту "Україна має талант", прем'єра якого відбулася 23 жовтня.

Зірка розповіла, що їй подобається зніматися в проекті, і вважає нагородою те, що побачила так багато талановитих людей.

Примітно, що артистка отримала дозу негативу від хейтерів, які не зрозуміли, яким талантом та може похвалитися сама, щоб оцінювати інших.

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