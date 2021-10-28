Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зізналася, що захворіла на коронавірус, розповіла шанувальникам, що робить уколи краси та звернулася за допомогою.

Як пише Politeka.net, 37-річна українська співачка Слава Камінська, яка 15 років співала в дуеті із Вікторією Сміюхою в групі "НеАнгели", нещодавно розпочала сольну кар’єру під псевдонімом SLAVA KAMINSKA та вже випустила декілька треків.

Окрім цього, виконавиця займається дизайном та веде блог в Instagram, де ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя. Нещодавно зірка зізналася, що у неї виявили коронавірус. Цього разу Камінська розповіла, що робить ін’єкції краси та опублікувала фото із кабінету лікаря.

"Розкажіть пліз, як ін'єкції поводяться при ковіді 🙏🏼 Мені здається я починаю перетворюватися на шарпея 😭 І взагалі 😬 якось дивно емоційно себе відчуваю 🤪 Можливо від того, що ніх**на не роблю і тупо чілюсь, а може і побочка😍 А ще я страшенно туплю, лінуюся, кашляю і дурію 🤪 А у вас як було?", - запитала Камінська.

Шанувальники відповіли співачці у коментарях.

"Апатія та депресія – це через гіпоксію, все буде добре – одужуй!❤️", " Туплю- 10 хвилин згадую, як називається слово, яке я хочу сказати😢", " Пам'ять сильно страждає, психоз….. нерви…. Безсоння ((((", " Так само. А ще ночами було безсоння, вдень настрій м'яко кажучи не дуже. Думки плуталися, забувала слова і не могла виразно пояснити нічого. Але це минеться. Так Корона б'є по нервовій системі", " А якщо серйозно .. ми теж сім'єю вболіваємо COVID і у всіх різні симптоми 🤷‍♀️ але те, що шкіра стала суха і випадає волосся, помітили всі 🤨", - відповіли в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" позбулася одягу і вразила видом після масажу: "Схожа на пуделя".

Нагадаємо, що Камінська розсмішила українців, порівнявши "НеАнгелів" з легендарною групою 90-х: "Скрізь є своя Віка".

A ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" влаштувала гаряче тренування в спортзалі: "Яка ж це буде гармата".