Відома українська співачка Аліна Гросу, яка була однією з суддів у проекті "Співають усі", зараз будує стосунки з актором з Романом Полянським, який розповів про їхнє кохання.

Артистка близько року пробула в шлюбі з бізнесменом Олександром Комковим, передає Politeka.net. Пара розлучилася, а зірка в своїх інтерв'ю звинувачувала колишнього в зрадах.

Зараз зірка будує стосунки з актором Романом Полянським, з яким просто дружила і запрошувала в свої кліпи.

У новому інтерв'ю програмі "Зірковий Шлях" артист розповів, що відчув симпатію до Гросу відразу після першого спілкування.

За словами актора, відносини почалися з дружби, а коли в обох не склалося з шлюбами, вони стали трохи більше спілкуватися і почалося зближення.

"Все дійшло до якоїсь певної точки. Коли треба було щось міняти", - поділився Роман Полянський.

Артист підкреслив, що закохався в співачку тільки після того, як розлучився в 2019 році, адже по-іншому було б нечесно.

Крім того, актор переїхав до Києва, адже крім відносини з Аліною Гросу, у нього багато зйомок.

Артист зізнався, що сумує за донькою і батьком, і хотів би бачитися з ними частіше. До слова, актор розповів, що познайомив дочку з коханою.

Нагадаємо, що Аліна Гросу поділилася особистими кадрами з новим коханим

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