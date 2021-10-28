Відома українська співачка Аліна Гросу, яка була однією з суддів у проекті "Співають усі", зараз будує стосунки з актором з Романом Полянським, який розповів про їхнє кохання.
Артистка близько року пробула в шлюбі з бізнесменом Олександром Комковим, передає Politeka.net. Пара розлучилася, а зірка в своїх інтерв'ю звинувачувала колишнього в зрадах.
Зараз зірка будує стосунки з актором Романом Полянським, з яким просто дружила і запрошувала в свої кліпи.
У новому інтерв'ю програмі "Зірковий Шлях" артист розповів, що відчув симпатію до Гросу відразу після першого спілкування.
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За словами актора, відносини почалися з дружби, а коли в обох не склалося з шлюбами, вони стали трохи більше спілкуватися і почалося зближення.
"Все дійшло до якоїсь певної точки. Коли треба було щось міняти", - поділився Роман Полянський.
Артист підкреслив, що закохався в співачку тільки після того, як розлучився в 2019 році, адже по-іншому було б нечесно.
Крім того, актор переїхав до Києва, адже крім відносини з Аліною Гросу, у нього багато зйомок.
Артист зізнався, що сумує за донькою і батьком, і хотів би бачитися з ними частіше. До слова, актор розповів, що познайомив дочку з коханою.
Нагадаємо, що Аліна Гросу поділилася особистими кадрами з новим коханим
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