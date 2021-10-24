Известная украинская певица Алина Гросу устроит большой концерт в Киеве, попреки тому, что Украина переживает новую волну эпидемии коронавируса.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица анонсировала свой сольный концерт, который состоится 23 ноября во Дворце Украина .

Алина Гросу говорит, что очень переживает за здоровье своих зрителей, однако веселье отменять не намерена.

«Дорогие друзья, концерту 23.11.21 в дворце Украина - быть 💖💖💖 конечно, мы все дико переживаем о самочувствии вашем и будем следить за тем, что происходит в нашей стране. На первом месте, конечно же, здоровье. Но верю в то, что и веселье нам не нужно будет отменять!», - сообщила она.

Отдельно Алина Гросу обратилась к своим поклонникам в городе Фастове, которые купили билеты, но не смогли попасть на концерт в июне.

«Ваши билеты актуальны и сейчас, вы сможете попасть по ним на концерт, который состоится у меня в ноябре в Киеве💖 с любовью и наилучшими пожеланиями,

ваша Алина», - написал певица.

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