Известная украинская певица Алина Гросу, которая была одной из судей в проекте "Співають усі", сейчас строит отношения с актером с Романом Полянским, который рассказал об их любви.

Артистка около года пробыла в браке с бизнесменом Александром Комковым, передает Politeka.net. Пара рассталась, а звезда в своих интервью обвиняла бывшего в изменах.

Сейчас звезда строит отношения с актером Романом Полянским, с которым просто дружила и приглашала в свои клипы.

В новом интервью в программе "Зірковий Шлях" артист рассказал, что испытал симпатию к Гросу сразу после первого общения.

По словам актера, отношения начались с дружбы, а когда у обоих не сложилось с браками, они стали чуть больше общаться и началось сближение.

"Все дошло до какой-то определенной точки. Когда надо было что-то менять", - поделился Роман Полянский.

Артист подчеркнул, что влюбился в певицу только после того, как развелся в 2019 году, ведь по-другому было бы нечестно.

Кроме того, актер переехал в Киев, ведь кроме отношения с Алиной Гросу, у него много съемок.

Артист признался, что скучает по дочке и отце, и хотел бы видеться с ними чаще. К слову, актер рассказал, что познакомил дочь с возлюбленной.

Напомним, что Алина Гросу поделилась личными кадрами с новым возлюбленным

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