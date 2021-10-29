Популярний український гуморист, шоумен та суддя нового сезону шоу "Україна має талант" Сергій Притула зачепив тему вакцинації від коронавірусу в ефірі на радіо.

Як пише Politeka.net, 40-річний шоумен Сергій Притула, якого українці знають як ведучого шоу "Підйом", "Хто зверху", керівника "Вар’яти шоу", нещодавно зайняв крісло судді нового сезону шоу "Україна має талант", де разом із акторкою Ксенією Мішиною та хореографом Євгеном Котом шукатимуть нові таланти.

У своєму Instagram Притула часто публікує різні світлини та відео і ділиться із шанувальниками своїми думками. Так, цього разу суддя шоу вийшов в ефір на радіо та заговорив про вакцинацію.

"Ефіримо;))).

Телефон "червоний" від дзвінків. Давненько так ніщо не поляризувало українське суспільства, як тема вакцинації. Скільки ж в нас може бути ненависті один до одного?!!!", - написав Сергій Притула.

У коментарях шанувальники активно висловили свою думку на цю тему.

Рaніше Politeka писала, що Притула ніжно притулився до Нікітюк і розповів про третю дитину: "Леся на себе тут майже не схожа".

Нагадаємо, що Нікітюк вирішила розставити крапки над "і" щодо особистого життя і чоловіків: "З багатою людиною...".

A ще Politeka повідомляла, що суддю "Україна має талант" Мішину обсипали компліментами за ідеальні образи: "По-всякому красива".