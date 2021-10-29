Популярный украинский юморист, шоумен и судья нового сезона шоу "Україна має талант" Сергей Притула затронул тему вакцинации от коронавируса в эфире на радио.

Как пишет Politeka.net, 40-летний шоумен Сергей Притула, которого украинцы знают как ведущего шоу "Подъем", "Кто сверху", руководителя "Варьяты шоу", недавно занял кресло судьи нового сезона шоу "Україна має талант", где вместе с актрисой Ксенией Мишиной и хореографом Евгением Котом будут искать новые таланты.

В своем Instagram Притула часто публикует различные фотографии и видео и делится с поклонниками своими мыслями. Так, на этот раз судья шоу вышел в эфир на радио и заговорил о вакцинации.

"Эфирим;))).

Телефон "красный" от звонков. Давненько так ничто не поляризовало украинское общество, как тема вакцинации. Сколько же в нас может быть ненависти друг к другу?!!!",- написал Сергей Притула.

В комментариях поклонники активно высказали свое мнение на эту тему.

Ранее Politeka писала, что Притула нежно прижался к Никитюк и рассказал о третьем ребенке: "Леся на себя здесь почти не похожа".

Напомним, что Никитюк решила расставить точки над "і"относительно личной жизни и мужчин: "С богатым человеком...".

A еще Politeka сообщала, что судью "Україна має талант" Мишину осыпали комплиментами за идеальные образы:"По-всякому красивая".