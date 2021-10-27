У другому випуску нового сезону шоу "Україна має талант", прем’єра якого відбулася 23 жовтня на телеканалі "СТБ", з’явиться сліпий чоловік, який здивує суддів грою на барабанах.

Як пише Politeka.net, 23 жовтня 2021 року на телеканалі "СТБ" відбулася прем’єра нового сезону шоу "Україна має талант", суддями якого стали акторка Ксенія Мішина, шоумен, телеведучий та гуморист Сергій Притула та хореограф Євгеній Кот. У кожному новому ефірі шоу буде з’являтися ще й четвертий запрошений суддя.

На офіційній сторінці шоу на YouTube показали анонс другого випуску шоу, з якого стало відомо, що на сцену вийде чоловік, який втратив зір через нещасний випадок. За словами чоловіка, він ніколи не бачив ні своєї дружини, ні доньки.

Після втрати зору він навчився грати на барабанах, чим вразив суддів шоу, вони дивилися виступ зі сльозами на очах.

"Здоров'я і ще раз здоров’я – Людям Сильним Духом!!!! Удачі всій сім'ї ... Схиляюся низько перед Героєм ... Удачі, любові, і хороших друзів ....", "Дуже приємно бачити таке чудо", "Буду дуже сильно чекати 2 випуск", "Можна допомогти! І з сином! Є люди добрі! 👍😊", - написали в коментарях під відео.

На сторінці "Україна має талант" в Instagram написали, що другий випуск покажуть на "СТБ" 30 жовтня о 19:00.

Рaніше Politeka писала, що суддям "Україна має талант" Мішиній і Коту довелося ковтати сльози на першому ж кастингу: "О Боже...".

Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Мішина розповіла про непростий період життя: "Без блиску в очах".

A ще Politeka повідомляла, що учасник "Україна має талант" збентежив Ксенію Мішину: "Настільки сподобався, що вона...".