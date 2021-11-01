Осадчу в "Світському житті" замінили скандальною зіркою, несподівані кадри: "Недарма Горбунов..."

Замість відомої телеведучої Катерини Осадчої, яка вже 15 років веде телепрограму "Світське життя", на екранах з’явиться епатажний український співак Melovin.

Як пише Politeka.net, у серпні цього року телеведуча Катерина Осадча народила третього сина. У шлюбі із Юрієм Горбуновим Осадча виховує двох хлопчиків – 4-річного Івана та двомісячного Данила. Від попереднього шлюбу у Осадчої, нагадаємо, є 19-річний син.

У програмі "Світське життя" постійну ведучу довелося замінювати. Так, інтерв’ю у зірок вже брали співачки Світлана Тарабарова, Настя Каменських, Наталія Могилевська, Людмила Барбір, Тимур Мірошніченко, Анна Різатдінова, Олександра Зарицька.

Цього разу роль Осадчої приміряв на себе скандальний співак Melovin (справжнє ім’я Костянтин Бочаров). Про це виконавиць повідомив у своєму Instagram.

"Поки Катерина Осадча @kosadcha проводить час з сім‘єю - я прикрию її у ролі ведучого на вахті всіх сенсацій! Дивіться вже скоро у Світському Житті на 1+1 🔥😈", - написав Melovin.

У коментарях шанувальники написали свої враження.

"Як я мріяла тебе побачити в ролі ведучого на нарейтинговішому каналі країни😉😏", "Оце поворот! 🔥 ", " Тобі дуже йде така роль 😍", " Як тобі все це йде! Від образу до цієї ролі! Захоплення просто! 🔥🔥🔥", " Я просто верещу на всю квартиру! Новина 🔥 Ти в будь-якій ролі хороший, не йди в музичний монастир) хочу бачити тебе скрізь!", " Несподівано, але дуже цікаво 😍😍😍", "That's your role! Недаремно Горбунов до тебе примірявся! А позуєш просто богічно!", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що MELOVIN поділився дружнім кадром з Горбуновим на "Танцях з зірками": "Видно його...".

A ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова повернулася в "Танці з зірками" і заткнула за пояс партнерку Melovin'a: "Ілона на голову вище Лізи".