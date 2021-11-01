Переможець "Холостячки" і колишній коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт викликав фурор свіжим фото з Румунії, де він зараз подорожує разом з донькою.

Так, 34-річний Еллерт після розставання з Мішиною і чуток про примирення вирішив поекспериментувати із зовнішністю, відростивши вуса. На кадрах з Європи, опублікованих в Instagram, Олександр все ще хвалиться густою рослинністю на обличчі, передає Politeka.net.

"Ну шо, нормально я з'їздив до Румунії, нормально... і пороми, і вампіри, і сюрпризи🥳", - йдеться в підписі.

На фото Еллерт в толстовці та шапці позував на тлі незвичайного особняка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі не в захваті від вусів Еллерта, а тому слізно попросили їх збрити.

"Пороми і вампіри, то зрозуміло що в Румунії, але мені здається головний "сюрприз" був вдома😂 😂 🙃"

"Де Ксю??!! Ви що розлучилися?!!???"

"Капець, все добре, але ці вуса, Саш тобі не пасує, ти явно з кимось посперечався, що не збриваєш їх😂 😂 😂"

"Навіщо вуса відпустив, як у таргана 🤣"

"Санєчка, заради всього святого, збрій вже ці вуса!🤦 🙏 Поприколювався і досить. Або ти чекаєш якоїсь події в житті щоб їх збрити??? Може хоч на свій д. р. збриєш?)"

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