Суддя популярного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділися із шанувальниками кадрами із прогулянки осіннім лісом та насмішив фото із "розкішною шевелюрою".

Як пише Politeka.net, 42-річний відомий український шеф-кухар, управитель і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine" Володимир Ярославський засвітився на телебаченні у проєкті "Мастер Шеф", де став суддею разом із Ольгою Мартиновською та Ектором Хіменесом-Браво.

У своєму Instagram кулінар часто ділиться не тільки світлинами зі зйомок, а й показує своє особисте життя та дозвілля. Цього разу Ярославський опублікував декілька світлин із прогулянки осіннім лісом.

"Вихідний день. Сьогодні просто відпочинок. Тепла і сонячна погода - просто щастя ❤️ Про розумні та корисні речі будемо потім ☺️

А зараз, давайте разом насолоджуватись природою - мене це дуже сильно відновлює в усіх сеансах.

Обіймаю і суперового вам дня 🤗", - побажав Ярославський.

Зауважимо, що на першому фото кулінар, який завжди носить коротку, навіть лису стрижку, приміряв штучну шевелюру, чим насмішив шанувальників.

"Володимире, ви красень, після схуднення просто хлопчик, так тримати! 🔥😍", "Джигіт🔥😂🙌", "У когось забрали гніздо 😂😂😂😊😉", "Джигіт)))", "Красень не те слово 🔥🔥🔥! Новий Холостяк не ви?", - написали у мережі.

Рaніше Politeka писала, що учасники "Майстер Шеф" зганьбилися, нагодувавши суддю Ярославського сирою стряпаниною: "Ой фу, ну як можна...".

Нагадаємо, що Ярославський і Мартиновська з "Майстер Шеф" показали свої почуття один до одного: "Одружилися б ви вже".

A ще Politeka повідомляла, що суддя "Майстер Шеф" Ярославський показав сімейне "полювання", в якому бере участь з дитинства: "Виїжджаємо в ліс...".