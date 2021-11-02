Дружина головного героя одного з сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила чесно відповісти на безліч питань, які їй задають шанувальники в Instagram.

Молода блогерка після народження сина незважаючи на зайнятість продовжує активно вести соціальну мережу і кожен день публікувати безліч сторіс. Також Квіткова не боїться розповісти про себе і розкрити деякі деталі свого життя.

Цього разу питання фанатів стосувалися або зовнішності Даші, або її якихось особистих проблем. Серед таких можна відзначити питання про те, чи зверталася вона вже до психолога і чи працює з ним.

Даша відповіла позитивно, підкресливши деякі особливості:

"Я захоплююся людьми, які зважилися на роботу з психологом. І мені шкода, що багато хто думає, ніби це якось соромно. Психолог - це не психіатр і навіть не психотерапевт, він працює виключно зі здоровими людьми, які потрапляли в скрутну ситуацію або переживають кризу.

Визнання, що я не супервумен і можу все розрулити сама – це думка дорослої особистості, якій не потрібно нікому нічого доводити. Я розумію свої обмеження і вважаю за краще не битися головою об стінку, а просити допомоги у того, хто може її надати».

Також, як можна помітити, в своєму Instagram Квіткова розповідає про материнство і ділиться з шанувальниками фотографіями з чоловіком і сином. Як відомо, незважаючи на те, що Льву всього три місяці, пара активно подорожує з дитиною.

"Кожен день з'являються нові фішечки, звуки, рухи і міміка. Зараз у нас маленька людина, яка всіляко диктує свої правила і показує характер. Боюся уявити, яка петарда нас чекає після 😅 ", - сказала Квіткова.

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