Стало відомо, хто з учасників "МайстерШеф 11", покинув шоу в черговому ефірі, глядачі висловилися з приводу відходу свого улюбленця.

На офіційній сторінці "МайстерШеф" в Instagram назвали ім'я учасника, що назавжди покинув шоу. Ним став танцюрист балету Дмитро Діхтяр, який мріяв про кулінарну кар'єру, передає Politeka.net.

Молодий чоловік танцював у Національній опері України, багато гастролював по Європі. Сам в дитинстві попросив маму записати його в балетну школу. У школі часто стикався з булінгом, у нього навіть залишився шрам на обличчі від бійки. Також Діма займається дизайном і працює стилістом. Любить готувати здорову їжу, не їсть м'яса.

Користувачі Мережі переживають виліт Діхтяря, багато хто називає його мало не найбільш людяним і порядним на проекті.

"Дімі рано йти було. Були гірші його учасники з усіх аспектів"

"Боже тільки не ти, я сподівався, що ти зможеш це зробити❤️😢"



"Мій улюблений учасник😣дуже дуже шкода. Але нічого, сподіваюся Діму чекає все тільки найяскравіше)"

"Я на початку передачі навіть не могла собі уявити наскільки Діма вихований, ввічливий, дуже шкода, що пішов, багатьом молодим людям є чому в нього повчитися, його манері поведінки, спілкування, молодець Діма. ❤️"

"Бачили як йшов? З посмішкою, з гордо піднятою головою! Справжній артист!"

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