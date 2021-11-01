"Один на один зі своєю бідою"

Ектор Хіменес-Браво популярний ресторатор і незмінний суддя шоу «Майстер Шеф», розповів про непрості періоди свого життя і звернувся до українців за допомогою.

Як пише Politeka.net, новий пост Хіменес-Браво опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я жив у бідності, коли грошей вистачало тільки на оплату кімнати з матрацом. Я знаю як це, коли допомоги немає ні від кого і ти один на один зі своєю бідою», - розповів ресторатор.

При цьому Ектор зазначив, що зараз може сам допомагати іншим. Тому приєднується до благодійної акції на підтримку онкохворих дітей. Суддя шоу "Майстер Шеф" закликав наслідувати його приклад.

«Минулого року вся Україна допомогла дітям з 10 онкоцентрів більш ніж на 10 мільйонів гривень. Давайте цього року допоможемо ще більше!» - йдеться в повідомленні.

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