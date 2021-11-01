"Один на один со своей бедой"

Эктор Хименес-Браво популярный ресторатор и неизменный судья шоу «Мастер Шеф», рассказал о непростых периодах своей жизни и обратился к украинцам за помощью.

Как пишет Politeka.net, новый пост Хименес-Браво опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я жил в бедности, когда денег хватало только на оплату комнаты с матрасом. Я знаю как это, когда помощи нет ни от кого и ты один на один со своей бедой», - рассказал ресторатор.

При этом Эктор отметил, что сейчас может сам помогать другим. Поэтому присоединяется к благотворительной акции в поддержку онкобольных детей. Судья шоу «Мастер Шеф» призвал последовать его примеру.

«В прошлом году вся Украина помогла детям из 10 онкоцентров более чем на 10 миллионов гривен. Давайте в этом году поможем еще больше!» - говорится в сообщении.

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