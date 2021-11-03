Відома українська акторка та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук дуже розізлися через те, що автомобіль зірки підперли і вона довго не могла виїхати.

Як пише Politeka.net, 36-річна Анна Саліванчук, яка в шлюбі із продюсером студії "Квартал 95" виховує двох синів, прославилася після зйомок у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та в комедії "Свінгери". Акторка активно веде свій блог в Instagram, де розповідає про повсякденне життя, ділиться порадами та публікує особисті фото.

Цього разу Саліванчук розповіла про неприємну ситуацію. Справа в тому, що зірка приїжджала на косметичні процедури, а коли зібралася їхати виявилося, що їй та ще декільком людям загородив проїзд власник розкішного кросовера.

"Я йду така щаслива, задоволена після процедури з гарним настроєм, але, звичайно ж, мені хочуть зіпсувати цей настрій. Власник, будь ласка, вийди і забери свою машину, бо нас тут вже декілька людей дві години не можуть виїхати. Це ж треба бути козлом, у мене немає інших слів. Вже дві години люди чекають, а мені треба в садочок за дитиною. І немає телефону, серйозно?!", - розлючено сказала Анна.

Пізніше Саліванчук розповіла, як закінчилася ця історія. Дорогу їм звільнили власники інших автомобілів, а власник машини, яка заблокувала проїзд, так і не прийшов.

"Ну якщо ти такий придурок, то хоча б залишай номер телефону, щоб люди могли тобі додзвонитися", - сказала акторка.

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