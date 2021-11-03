Хореограф та переможниця одного із сезонів проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася із шанувальниками своїм найбільшим страхом – втратою близьких.

Як пише Politeka.net, 33-річна українська танцівниця, педагог-хореограф та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" у парі з Ігорем Ласточкіним Ілона Гвоздьова активно веде свій блог в Instagram.

У сторіс Гвоздьова не тільки коментує та оцінює виступи учасників нового сезону, а й розповідає про особисте. Цього разу танцівниця розсекретила свій найбільший страх.

"Найстрашніше в житті – хвороба і смерть близьких. Усе інше можна пережити!!!", - сказала Ілона.

Нагадаємо, що зірка втратила одразу двох близьких людей – батька та рідного брата. Батько танцівниці помер від раку. Також Ілона втратила брата Руслана, який жив в іншій країні. Так, за словами танцівниці, офіційною причиною смерті 31-річного чоловіка стало отруєння медикаментами, однак сама Гвоздьова підозрює, що його вбили. Зірка зізналася, що брат полюбляв грати в казино і думає, що йому "допомогли" померти.

Рaніше Politeka писала, що Гвоздьова після нового конфлікту жорстко пройшлася по тих, кому вона не подобається: "Так, ви абсолютно праві".

Нагадаємо, що Гвоздьова не стримала бурхливих емоцій після провалу Melovin'a і Русиної: "Вибачте, накипіло".

A ще Politeka повідомляла, що на Гвоздьову з "Танців з зірками" обрушилася хвиля негативу через висловлювання про орієнтацію, вона не змовчала: "Побійтеся бога...".