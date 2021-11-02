Відомий хореограф Дмитро Дікусар, який в парі із чемпіонкою Ольгою Харлан виходить на паркет шоу "Танці з зірками", перевтілився у Нептуна та вразив Ірину Білик на шоу "Маскарад".

Як пише Politeka.net, роман 36-річного хореографа Дмитра Дікусара та 51-річної співачки Ірини Білик зав’язався на шоу "Танці з зірками", де пара танцювала разом. За словами Дікусара їхні стосунки розвивалися дуже швидко і вже у 2007 році вони зіграли весілля у Ріо-де-Жанейро. Однак вже через три роки шлюб Дікусара та Білик дав тріщину і вони розійшлися.

Згодом Білик мала стосунки із Асланом Ахмадовим, а Дікусар був одружений із хореографом Оленою Шоптенко. Зараз обоє не перебувають у стосунках.

Нещодавно Дмитро Дікусар став героєм шоу "Маскарад", де в костюмі Нептуна виконав неймовірний танець в повітрі із юною красунею.

Ірина Білик та й інші зіркові детективи були вражені танцем Дікусара.

"Боже, як прекрасно!", - захопливо вигукнула Білик.

Відео з виступу та реакцію Білик Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Діма, це приголомшливо, своєю майстерністю, виступами, творчістю ти все більше підтверджуєш фразу "Талановита людина талановита у всьому". Браво 👏👏👏", " Це неймовірно, приголомшливо, шалено шикарно Браво! Супер!!!!🔥🔥❤️❤️❤️👏👏", " Боже, це на межі людських можливостей! 😍😍😍 Неймовірно!", - написали шанувальники хореографа.

Рaніше Politeka писала, що Дікусар і Харлан не вийшли на паркет "Танців з зірками", розкрилася причина: "Може вже пора закривати шоу...".

Нагадаємо, що Дікусар з "Танців з зірками" вразив трюками на пілоні, кадри вже в мережі: "Це просто розрив".

A ще Politeka повідомляла, що Нептун з "Маскараду" розкрив свою особистість, змусивши колишню дружину Білик пищати: "Навіть не здогадувалася".