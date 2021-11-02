На офіційній сторінці "Голосу країни" триває кастинг учасників у новий сезон шоу, натомість українці жаліються, що їм не відповідають на відправлені заявки.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці вокального проєкту "Голос країни" повідомили, що організатори продовжили кастинг на новий сезон шоу до 20 листопада включно.

"Але через чисельні прохання ми даємо останню можливість тим, хто не встиг заповнити анкету та взяти участь в кастингу на новий сезон", - сказали в мережі.

Як написали на сторінці, для того, щоб потрапити на "Голос країни" потрібно:

заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі "Голос країни";

завантажити в будь-яку соціальну мережу відео з хештегом #голоскраїни #агентиголосу або надіслати відеозапис на сторінку @goloskrainy_official;

Кращі відео учасників будуть прослухані музичним продюсером проекту Русланом Квінтою, і вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни.

Окрім цього на сторінці написали, що вони вже прослухали та поспілкувалися із потенційними учасниками. Натомість у коментарях кажуть, що жодної відповіді на свої заявки досі ніхто не отримав.

"Не вірю в чесність таких кастингів", " А коли буде відомо про розгляд заявок?", "Фітбека немає ніде, ні по яких каналах, як не стукали 😢", " А мене наче не прослухали(", " Завантажте будь ласка анкету прямо на обліковому записі інстаграма , сайт зовсім ніяк не працює . Жодної анкети не бачу", "Скільки можна продовжувати? Вже втретє", " Я відправила також, дайте знати якщо прослухали!", - написали в мережі.

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