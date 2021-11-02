У мережі опублікували зворушливе відео, в якому фанати побачили ще один "доказ" любові між Даном Баланом і Тіною Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль, опублікували романтичне відео, в якому шанувальники побачили черговий "доказ" любові між співачкою і молдавським виконавцем Даном Баланом.

Як відомо, романтичний зв'язок Тіни і Дана фанати запідозрили ще в період зйомок "Голосу країни", в якому вони були зірковими тренерами. Попри те, що і Кароль, і Балан заперечували свій роман, шанувальники продовжують шукати в їх репліках і поглядах докази справжніх почуттів. Так, в короткому ролику, який нещодавно з'явився в мережі, артисти зняті на зйомках вокального шоу.

Дан сидить у тренерському кріслі, коли до нього підходить Тіна і кокетливо потирає руки, як ніби їй холодно. Балан не втримався від флірту і запитав: "Тобі холодно, або у тебе мурашки від мене?". При цьому він ніжно погладив її по руці. Виглядає все це дуже трепетно, так що фанати впевнені, якби Тіна і Дан були байдужі один до одного, то не поводилися б так.

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