Відомий співак і переможець вокального шоу "Голос країни" Сергій Лазановський показав кадри з весілля батьків.

Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним виконавцем. Він прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни".

Так, цього разу співак опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує підготовку до весільної церемонії, яка проходить в храмі. Батьки Лазановського - Сергій та Іванна святкують 30 років.

"Спасибі богу. За 30 років подружнього життя моїх батьків, сьогодні провели службу на відновлення подружніх обов'язків", - заявив Сергій Лазановський.

"На цьому моменті було багато мурашок і сліз", - розповів співак.

"Бути на весіллі у батьків - це божевільне почуття радості", - поділився емоціями Лазановський.

"А тепер сімейний перегляд весілля батьків. У 1991 році, вони перші в селі, хто одружився в незалежній Україні. Тоді почали традицію цілувати прапор. У той час камера - величезна рідкість, але спасибі, що тоді їм це вдалося зробити", - розповів Сергій Лазановський.

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