На официальной странице "Голосу країни"продолжается кастинг участников в новый сезон шоу, зато украинцы жалуются, что им не отвечают на отправленные заявки.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице вокального проекта "Голос країни" сообщили, что организаторы продлили кастинг на новый сезон шоу до 20 ноября включительно.

"Но по многочисленным просьбам мы даем последний шанс тем, кто не успел заполнить анкету и принять участие в кастинге на новый сезон", - сказали в сети.

Как написали на странице, для того, чтобы попасть на "Голос країни" нужно:

заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни";

скачать в любую социальную сеть видео с хештегом #голоскраїни #агентиголосу или отправить видеозапись на страницу @goloskrainy_official;

Лучшие видео участников будут прослушаны музыкальным продюсером проекта Русланом Квинтой, и вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны.

Кроме этого на странице написали, что они уже прослушали и пообщались с потенциальными участниками. Зато в комментариях говорят, что никакого ответа на свои заявки до сих пор никто не получил.

"Не верю в честность таких кастингов", " А когда будет известно о рассмотрении заявок?", "Фитбека нет нигде, ни по каким каналам, как не стучали 😢", " А меня вроде не прослушали(", "Загрузите пожалуйста анкету прямо в аккаунте инстаграмма , сайт совсем никак не работает . Никакой анкеты не вижу", "Сколько можно продолжать? Уже в третий раз", "Я отправила также, дайте знать если прослушали!",- написали в сети.

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