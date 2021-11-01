Українська співачка Оксана Муха, яка, будучи в команді Дана Балана, здобула перемогу в талант-шоу "Голос країни", показала фото зі своїм сином Данилом.

Як передає Politeka.net, знімками 40-річна співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У новому пості Оксана Муха показала фото з сином з різницею в два роки. Можна помітити, що син співачки а цей час дуже змінився.

«Час.. так швидко летить. На цих фото-різниця в два роки. Намагаюся придбати. А у вас як? Встигаєте?» - підписала вона знімок.

Фолловери Оксани Мухи бурхливо відреагували на пост.

"Який красень виріс,мамина гордість! Дай Боже здоров'я та щасливої долі, синку!", "Як Данилко виріс та змужнів", "Який вже дорослий синуля", "Оксаночко, які ви схожі с Сином!) 😍😍😍 Бажаю побільше з ним проводити часу", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, співачка мала непростий період у житті, коли вона втратила дитину. Щоби стати матір'ю, під час другої вагітності їй довелося практично весь термін пролежати на збереженні. Батько її сина підтримував артистку весь цей час, але пізніше пара все ж таки розлучилася.

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