Украинская певица Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», показала фото со своим сыном Даниилом.

Как передает Politeka.net, снимками 40-летняя певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

В новом посте Оксана Муха показала фото с сыном с разницей в два года. Можно заметить, что сын певицы а это время очень изменился.

«Время.. так быстро летит. На этих фото – разница в два года. Пытаюсь приобрести. А у вас как? Успеваете?» - подписала она снимок.

Фолловеры Оксаны Мухи бурно отреагировали на пост.

"Какой красавец вырос, мамина гордость! Дай Бог здоровья и счастливой судьбы, сынок!", "Как Данилко вырос и возмужал", "Какой уже взрослый сынуля", "Оксаночка, какие вы похожи с Сыном!) 😍😍😍 Желаю побольше с ним проводить времени", - пишут в комментариях.

Отметим, у певицы был непростой период в жизни, когда она потеряла ребенка. Чтобы стать матерью, во время второй беременности ей пришлось практически весь срок пролежать на сохранении. Отец ее сына поддерживал артистку все это время, но позже пара все же развелась.

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