Украинская певица Оксана Муха, которая, будучи в команде Дана Балана, одержала победу в талант-шоу «Голос країни», рассказала о своем новом возлюбленном.

Как передает Politeka.net, у певицы был непростой период в жизни, когда она потеряла ребенка. Чтобы стать матерью, во время второй беременности ей пришлось практически весь срок пролежать на сохранении. Отец ее сына поддерживал артистку все это время, но позже пара все же развелась.

Отметим, что после «Голосу країни» Мухе приписывали роман с ее наставником, молдавским исполнителем Даном Баланом, но артистка эти слухи опровергала.

В интервью Rostyslove Production женщина рассказала о новых чувствах.

«Совсем недавно в моей жизни появился человек. 9 месяцев. Уже можно было бы родить. Но нельзя такими быстрыми шагами двигаться, потому что мы уже зрелые люди, и все-таки хочется еще понять друг друга, почувствовать, что это именно то. Это невероятный человек. Художник», - отметила певица, признавшись, что ее избранник живет во Львове, но долгое время жил за границей.

Напомним, что Оксана Муха впервые рассказала о потере ребенка: "Очень сложный период".

Как сообщала Politeka, Оксана Муха до сих пор не смогла переехать в подаренный пентхаус.

Также Politeka писала, что Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают".