Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка живе зі своїм домашнім улюбленцем Рафіком вже три роки, показала, як собачка заважав їй тренуватися та просив його погладити.

Як пише Politeka.net, 34-річна Леся Нікітюк, яка прославилася після шоу "Розсміши коміка", а згодом стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", "Хто зверху", "Хто проти блондинок", активно веде свій блог в Instagram, де за зіркою слідкує майже чотири мільйони людей. Так, Леся показує своє повсякденне життя та ділиться із шанувальниками думками.

Цього разу Нікітюк вирішила показати, як її домашній улюбленець, собака породи вест-хайленд-уайт-тер’єр Рафік, заважав їй виконувати вправи. Леся тренувалася під наглядом тренера по відеозв'язку, а собачка весь час підходив до неї та просив ласки.

"Рафчик, дай позайматися. Рафчик… Ну скучав, скучав", - сказав тренер Лесі.

Нагадаємо, що Нікітюк називає свого собаку меценатом, тому що Рафік став "обличчям" собачого корму, який раз на місяць розвозитиме у притулки.

Зауважимо, що нещодавно Леся розповіла, що через роботу була змушена розлучитися із улюбленцем аж на 60 днів.

Рaніше Politeka писала, що Сергій Притула ризикнув посміятися над зовнішнім виглядом Нікітюк при всій країні: "Це ж як у тебе вдома жахливо...".

Нагадаємо, що Нікітюк зі сльозами на очах зустріла свого улюбленця: "Розлука в 60 днів була нестерпна...".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в шкіряному міні показала свій костюм на Хеллоуїн: "У вас труси порвалися".