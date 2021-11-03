Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак опублікував смішне відео зі своєю дівчиною Аліною, яка зібралася йти з дому.

Як пише Politeka.net, радіоведучий та учасник команди "Отдыхаем вместе" на "Лізі сміху" став широковідомим після того, як прийшов на реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина. Однак Рибак покинув шоу після того, як зізнався, що насправді він кохає іншу дівчину – Аліну.

У своєму Instagram Андрій часто ділиться світлинами і відео з коханою дівчиною, із якою вони разом живуть. Цього разу Рибак опублікував смішне відео та показав, що Аліна зібралася йти з дому. Справа в тому, що дівчина приготувала рибу, а Рибак її з’їв і не залишив дівчині.

Так, Андрій зняв відео, де Аліна стояла на сходовому майданчику і заявила, що йде з дому.

"Ти зжер все, що було. Мені немає що їсти", - сказала дівчина.

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