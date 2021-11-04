Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу " Хто зверху?"разом з Сергієм Притулою, вирішила згадати про складне минуле своєї сім'ї і показала пам'ятні фото з поїздки.

Вчора ввечері Леся розповіла про свою поїздку в село в 180 км від Хмельницького, де жили її дідусь з бабусею, а також розповіла про непросту історію з минулого. За словами Нікітюк, минуле бабусі і дідуся було вельми непростим.

"Ось в ці двері в 1942 році привели мою бабусю на розстріл. За те, що вона не заплатила податок! У той час вона була на 8-му місяці вагітності. У кімнаті цієї будівлі вже лежала розгублена жінка, теж вагітна. Зачекек (ім'я німецького військового) крутив пістолет в руці і погрожував смертю.

У той момент почалася бійка в іншій кімнаті і бабуся стрибнула у вікно і бігла полями, болотами, ховалася в лісах кілька днів. Вона тоді врятувалася!» - розповіла Леся.

Вона також показала місце, де поховані бабуся і дідусь: "тепер вони спочивають тут, в тихому місці. Де сонце повертає в теплі спогади, а вітер розганяє сльози».

Також в іншому посту в Instagram Нікітюк запропонувала фанатам розповісти про свої пам'ятні історії минулого і прокоментувати її сторі:

"Нарешті я здійснила подорож у минуле... Минуле, яке я ніколи не забуду... с. Великий Скнит-тут жили мої дідусь Петро і бабуся Надія, Любов до них, назавжди в моєму серці!❤ ",- написала Никитюк.

Раніше Politeka писала, що Сергій Притула ризикнув посміятися над зовнішнім виглядом Нікітюк при всій країні: "це ж як у тебе вдома жахливо...".

Нагадаємо, що Нікітюк зі сльозами на очах зустріла свого улюбленця: "розлука в 60 днів була нестерпна...".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в шкіряному міні показала свій костюм на Хеллоуїн:"у вас труси порвалися".