Популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, поділилася серією сонячних кадрів зі свого відпочинку і здивувала шанувальників в Instagram.
Настя почала активно показувати різні фото з відпочинку і розповідати про Щасливі вихідні. Оскільки зірка часто чергує концерти з відпусткою, вона показує в Instagram досить багато сміливих нарядів.
Цього разу в рваних міні-шортах Каменських покрутила стегнами, хвалячись фігурою.
"Самого доброго ранку вам 😘 Виберіть свій сьогоднішній муд по фото" - пише Настя під серією кадрів з відпочинку.
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Користувачі мережі відразу ж оцінили серію кадрів, в тому числі і колеги зірки-Дантес і бідняків:
"І Вам ❤ ️ взаим; взаємно 👏; напевно 3 😏 за моїм настроєм муд такий😂; Ви приклад для багатьох хлопців і дівчат!; Напишіть свій план харчування на день, якщо не складно🍉 🍓 🥬; і Вам доброго чарівна красуня❤️; love🔥; Це не ніжки, це диво!💖 ; красуня завжди!».
Раніше Настя вирішила підвести підсумки за чотири роки сольної кар'єри і подякувала своїй команді, чоловікові Потапу за плідну працю:
"А дякувати вам мені дійсно є за що. Ваша любов до моєї музики - це і десятки премій за кращі відео і пісні, і нагороди Співачка року, потрапляння в Billboard, Music Choice, до топових плейлистів. Понад півмільярда глядачів подивилися відео на моєму YouTube-каналі і мільйони - в TikTok. Вдумуючись в цю цифру, я просто божеволію! 😳 ",- сказала Настя.
Раніше Politeka писала, що "Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу " Маска "розставила всі крапки над" i " про себе і Потапа.
Нагадаємо, що Каменських у напівпрозорому одязі спантеличила українців, переплутавши дати:"ти як завжди загадка".
A ще Politeka повідомляла, що Потап збентежив українців виглядом з віями і мейкапом:"ще один Шура".