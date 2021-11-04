Популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, поділилася серією сонячних кадрів зі свого відпочинку і здивувала шанувальників в Instagram.

Настя почала активно показувати різні фото з відпочинку і розповідати про Щасливі вихідні. Оскільки зірка часто чергує концерти з відпусткою, вона показує в Instagram досить багато сміливих нарядів.

Цього разу в рваних міні-шортах Каменських покрутила стегнами, хвалячись фігурою.

"Самого доброго ранку вам 😘 Виберіть свій сьогоднішній муд по фото" - пише Настя під серією кадрів з відпочинку.

Користувачі мережі відразу ж оцінили серію кадрів, в тому числі і колеги зірки-Дантес і бідняків:

"І Вам ❤ ️ взаим; взаємно 👏; напевно 3 😏 за моїм настроєм муд такий😂; Ви приклад для багатьох хлопців і дівчат!; Напишіть свій план харчування на день, якщо не складно🍉 🍓 🥬; і Вам доброго чарівна красуня❤️; love🔥; Це не ніжки, це диво!💖 ; красуня завжди!».

Раніше Настя вирішила підвести підсумки за чотири роки сольної кар'єри і подякувала своїй команді, чоловікові Потапу за плідну працю:

"А дякувати вам мені дійсно є за що. Ваша любов до моєї музики - це і десятки премій за кращі відео і пісні, і нагороди Співачка року, потрапляння в Billboard, Music Choice, до топових плейлистів. Понад півмільярда глядачів подивилися відео на моєму YouTube-каналі і мільйони - в TikTok. Вдумуючись в цю цифру, я просто божеволію! 😳 ",- сказала Настя.

Раніше Politeka писала, що "Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу " Маска "розставила всі крапки над" i " про себе і Потапа.

Нагадаємо, що Каменських у напівпрозорому одязі спантеличила українців, переплутавши дати:"ти як завжди загадка".

A ще Politeka повідомляла, що Потап збентежив українців виглядом з віями і мейкапом:"ще один Шура".