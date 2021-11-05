Наречена 19-річного переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина розповіла, як хлопець відреагував на новину про її вагітність.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець "Голосу. Діти" та "Голосу країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються стати батьками. У своєму Instagram дівчина повідомила, що вона вже на 8 місяці вагітності й невдовзі у них народиться дочка.

У своєму Instagram Іванка часто спілкується з шанувальниками та відповідає на їхні питання. Цього разу дівчина розповіла, як Сасанчин відреагував на новину про вагітність дівчини. Раніше Іванка розповіла, що лікарі прогнозували, що їй буде дуже важко завагітніти, тому побачити заповітні дві полоски дівчина і не надіялася.

"Я вже була розчарована і навіть впевнена, що там буде одна полоска, але думаю зроблю", - каже Іванка.

Так, дівчина розповіла, що той тест, який підтвердив вагітність, вона робила просто з цікавості, адже до цього усі інші були негативні. Спершу він показав одну полоску, але дівчина вирішила розіграти Сасанчина й повідомила йому, що він скоро буде татом.

Поки хлопець прийшов, на тесті з’явилася друга полоска. За словами Іванки, вони були настільки шоковані, що вона навіть не зняла на відео реакцію хлопця, як планувала.

"Не зробила відео, бо навіть уявити не могла, що це правда може бути", - зізналася Іванка.

"Я стою просто в шоці, тому що не розумію як? Тільки що показало одну, а тут вже друга. Ми були двоє в шоці, але в приємному", - каже Іванка.

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