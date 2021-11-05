Учасник другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч Максим Тарапата вирішив порадувати співачку та приніс їй сніданок у ліжко, що не сподобалося іншим чоловікам.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "СТБ" відбулася прем’єра другого сезону популярного шоу "Холостячка". Героїнею першого сезону була акторка Ксенія Мішина, а взяти участь у другому погодилася відома співачка Злата Огнєвіч.

На офіційній сторінці проєкту на YouTube часто публікують фрагменти випусків "Холостячки". Цього разу вирішили показати, як учасник проєкту Максим Тарапата вирішив порадувати Огнєвіч, яка була одягнена в чоловічу сорочку, і приніс їй сніданок у ліжко. Злата сказала, що сюрприз їй сподобався і поцілувала хлопця (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"А чого не одягнена?", - спитали чоловіки в Злати.

Під час розмови Злати з Максимом до кімнати прийшли й інші учасники проєкту, які почали чіплятися до "Холостячки" через одяг та вступили в кофлікт з Тарапатою.

"Це було приниження, розчарування, ніяковість. Я не очікувала такого почути, мені будо дуже неприємно бачити цю ревність, я взагалі не провокую чоловіків, не хочу їх між собою зіштовхувати, принижувати. Сьогодні мені було максимально неприємно чути таку претензію в свою адресу. Не треба проявляти цю грубість, я її не заслуговую", - сказала Злата.

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